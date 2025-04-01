Tıp teknisyeni kızının doğum gününde öldü

Manisa'da 112 kurulduğu ilk yıllarından bu yana Ahmetli ilçesinde ve merkez 112 istasyonlarında Acil Tıp Teknisyeni olarak görev yapan Şükrü Kaymak (42) tedavi gördüğü hastanede kızının doğum gününde hayatını kaybetti. Yunusemre 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görevli ATT Şükrü Kaymak için ilk tören, Manisa İl Ambulans Servisi Başhekimliği binası önünde gerçekleştirildi. Törene, Manisa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mehmet Fatih Zeren, Manisa İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Ömercan Göz, merhum Şükrü Kaymak'ın eşi Serpil ve kızı Defne (15) ile oğlu Çağan (9) ile Manisa İl Ambulans Servisi personeli ile akrabaları ve arkadaşları katıldı.

SAĞLIK CAMİASI YASTA

Kaymak'ın eşi Serpil, törende ayakta durmakta zorluk çekti, eşinin arkadaşları 112 personeli tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. 9 yaşındaki oğlu ise cenazeye her baktığında gözyaşlarını tutamadı. Kızı Defne ise gözyü yaşlı olarak babasını kendi doğum gününde kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı ardından merhum Şükrü Kaymak, mesai arkadaşlarının gözyaşları arasında Kırtık Mezarlığında toprağa verildi.