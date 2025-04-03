Manisa’da otomobil ile kamyon çarpıştı: 5 kişi yaralandı

MANİSA'NIN Alaşehir ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza, Manisa'nın Alaşehir ilçesi Alaşehir-Salihli karayolunda meydana geldi. Salihli yönüne giden M.A. (23) yönetimindeki otomobil, aynı yönde önünde seyreden T.E. (44) yönetimindeki plakası belirlenemeyen kamyona arkadan çarptı. Kaza sonucu otomobil sürücüsü M.A. ağır yaralanırken, otomobilde yolcu konumunda olan 4 şahıs yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafınsan Alaşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı