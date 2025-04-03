Manisa'da para tartışması kanlı bitti! Uyuşturucu bağımlısı oğlunu öldürdü

AV TÜFEĞİ İLE VURDU Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde başından vurulan Muzaffer Doruk'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Eşinden ayrı yaşadığı öğrenilen Muzaffer Doruk'un bir kız çocuğu bulunduğu ve uzun zamandır uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenildi. Olaya şahit olan komşuların beyanına göre Muzaffer Doruk'un babasıyla sık sık uyuşturucu kullandığı için tartıştığı, kavganın yine bu sebepten yaşandığı ifade edildi.