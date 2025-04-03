Manisa'da para tartışması kanlı bitti! Uyuşturucu bağımlısı oğlunu öldürdü

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir babanın oğlunu 31 Mart'ta öldürmesinin ardından Kırkağaç ilçesinde de bir baba 1 Nisan akşamı evlat katili oldu.
Olay, Kırkağaç ilçesi Karakurt Mahallesi'nde önceki gece saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Baba Beytullah Doruk (58), kendisinden para isteyen oğlu Muzaffer Doruk (34) ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba Beytullah Doruk, uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen oğlunu evin avlusunda av tüfeğiyle vurdu.
AV TÜFEĞİ İLE VURDU
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde başından vurulan Muzaffer Doruk'un hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Doruk'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kırkağaç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayda kullanılan av tüfeğine el koyan jandarma ekipleri, baba Beytullah Doruk'u gözaltına aldı.
Eşinden ayrı yaşadığı öğrenilen Muzaffer Doruk'un bir kız çocuğu bulunduğu ve uzun zamandır uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenildi. Olaya şahit olan komşuların beyanına göre Muzaffer Doruk'un babasıyla sık sık uyuşturucu kullandığı için tartıştığı, kavganın yine bu sebepten yaşandığı ifade edildi.