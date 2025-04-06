Kitaplar ormana dönüştü

Manisa'da 26 yıldır hekimlik yapan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Erdem Nalbant, 2018 yılında hazırladığı ve Patoloji Uzmanı eşi Dr. Olcay Ak Nalbant'ın editörlüğüyle yayımlanan 'Hekimlik ve Avcılık' adlı kitabının gelirini 4 yıl önce Orman Vakfı'na bağışladı. Satışı yapılan 775 kitap karşılığında, kırsal Kalemli Mahallesi'ndeki ormana 775 çam fidanı dikimi yapıldı.

HER KİTAP BİR FİDAN

4 yıl sonra koruluğu ziyaret eden çift, yanlarında getirdikleri çapalar ile fidanların bakımını da yaptı. Boylarını aşan fidanları görmenin mutluluğunu yaşayan çift, ne kadar doğru bir karar aldıklarını bir kez daha hissettiklerini söyledi. Dr. Erdem Nalbant, "Bundan 5 yıl önce 'Hekimlik ve Avcılık' isimli kitap yazdım. Kitabın gelirini Ege Orman Vakfı'na bağışladım. Okurlarımla birlikte her bir kitabım, bir fidana dönüştü. Bundan 4 yıl önce, bu bölgede orman mühendisi arkadaşlarımızla birlikte çam fidanlarımızı toprakla buluşturduk. Bugün onları görmeye geldik. Aradan geçen 4 yılda hangi aşamada olduğunu gördük, çok mutlu olduk" ifadelerini kullandı.

DOĞAYA DOKUNUŞ

Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Erdem Nalbant, "Eşimle birlikte mesleğimiz gereği insan hayatına dokunan insanlarız. Burada da aynı şekilde, doğaya ve canlılara hayat vermek için bunu gerçekleştirdik. Genel cerrahi uzmanıyım. Sıkıntılı bir ameliyattan sonra nasıl insanları hayata döndürdüğümüzde, kendimizi iyi hissediyorsak, şimdi de öyle hissediyorum. Bugün de 4 yıl sonra fidanların bu kadar büyüdüğünü görmek beni aynı şekilde mutlu etti. O zaman bu fidanların dikimini eşim, çocuklarım, arkadaşlarım, dostlarım ile birlikte gerçekleştirmiştik" şeklinde konuştu.