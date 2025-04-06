Manisa'da şehit çocuklarını güldüren oyuncakçı! 10 yıl önce duyduğu sözü ömrünce unutmadı: Babam bana...

Manisa'nın Soma ilçesine 12 yıl önce Zonguldak'tan gelerek yerleşen ve madencilikten emekli olduktan sonra 10 yıldır da açtığı tezgahta oyuncak satarak geçimini sağlayan Cevdet Demirkan, şehit ve gazi çocukları ile yakınlarına ücretsiz oyuncak veriyor. Şehit çocuğu veya gazi çocuğu olduğuna dair kimliği gösteren herkese oyuncak veren Demirkan, ayrıca oyuncak alamayacak durumdaki çocuklara da istediği oyuncağı hediye ederek mutlu ediyor.

"O ÇOCUĞU HİÇ UNUTAMADIM"

Bir şehit cenazesinde şehidin oğlundan etkilenmesi üzerine böyle bir karar aldığını anlatan Demirkan, "Babası şehit olan küçük çocuğun sözleri hala kulaklarımda çınlıyor. Sakarya'da bir şehit cenazesine gitmiştik. Şehit askerin küçük erkek çocuğu çamur içinde tahta arabayla oynuyordu ve sürekli 'Babam bana araba getirecek' diyerek etrafına gülücükler saçıyordu. Bu beni çok etkiledi. Soma'ya döndüğümde bu yazıyı astım. Tezgahıma bir de kumbara bıraktım. İsteyen vatandaşlar buraya para bırakarak bu davranışa destek oluyor" dedi.