Manisa'nın dev hastanesi konkordato ilan etti

Manisa'da 21 farklı branşta 106 yatak ve 37 uzman doktor ile hizmet sunan Özel Sekiz Eylül Hastanesi, yaşadığı mali sorunların ardından konkordato talep etti.

Manisa'nın önde gelen özel hastanelerinden olan Sekiz Eylül Hastanesi 34'ü yetişkin, 9'u yeni doğan olmak üzere toplamda 43 yoğun bakım yatağı ile hizmet veriyor. 37 uzmanın bulunduğu hastanede kardiyovasküler ameliyatlar için ayrılan özel bir ameliyathane de bulunuyor.