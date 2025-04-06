Şehit çocuklarını güldüren oyuncakçı

Manisa'nın Soma ilçesine 12 yıl önce Zonguldak'tan gelerek yerleşen ve madencilikten emekli olduktan sonra 10 yıldır da açtığı tezgahta oyuncak satarak geçimini sağlayan Cevdet Demirkan, şehit ve gazi çocukları ile yakınlarına ücretsiz oyuncak veriyor. Şehit çocuğu veya gazi çocuğu olduğuna dair kimliği gösteren herkese oyuncak veren Demirkan, ayrıca oyuncak alamayacak durumdaki çocuklara da istediği oyuncağı hediye ederek mutlu ediyor.

"O ÇOCUĞU HİÇ UNUTAMADIM"

Bir şehit cenazesinde şehidin oğlundan etkilenmesi üzerine böyle bir karar aldığını anlatan Demirkan, "Babası şehit olan küçük çocuğun sözleri hala kulaklarımda çınlıyor. Sakarya'da bir şehit cenazesine gitmiştik. Şehit askerin küçük erkek çocuğu çamur içinde tahta arabayla oynuyordu ve sürekli 'Babam bana araba getirecek' diyerek etrafına gülücükler saçıyordu. Bu beni çok etkiledi. Soma'ya döndüğümde bu yazıyı astım. Tezgahıma bir de kumbara bıraktım. İsteyen vatandaşlar buraya para bırakarak bu davranışa destek oluyor" dedi.

VATANDAŞLAR DESTEK VERİYOR

Toplanan parayla İzmir Kemeraltı'na giderek oyuncak aldığını dile getiren Demirkan, "Arkadaşlarım bana kızıyor. 'Senin ihtiyacın var niye böyle yapıyorsun' diyorlar ama önemli değil. Bir ekmek değil yarım ekmek yerim yine de şehit ve gazi çocuklarını sevindiririm. Bunu ömür boyu yapmaya devam edeceğim. Kazandığımın yarısı şehit ve gazi çocuklarımıza oyuncak oluyor. Ömrüm yettiğince de buna devam edeceğim" diye konuştu. Tezgahına koyduğu bir kumbara sayesinde duyarlı vatandaşların da desteğini alan Demirkan daha fazla çocuğun yüzünü güldürüyor. Tezgahtaki yazıyı gören duyarlı vatandaşlar, 'Bizim de katkımız olsun' diyerek kumbaraya para bırakırken, Demirkan da bu paralarla İzmir'den yeni oyuncaklar alarak ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırıyor.