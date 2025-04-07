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Haberler Manisa Manisalı berberden 1500 metre yüksekte saç tıraşı

Manisalı berberden 1500 metre yüksekte saç tıraşı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kuaförlük yapan 18 yaşındaki Emirhan Güngör, 1517 rakımlı Spil Dağı'ndan atlayış yaptı. Güngör havada süzülürken yamaç paraşütü pilotu Volkan Karaman'ı, 1500 metre yüksekte tıraş etti.

DHA

Giriş Tarihi:

Manisalı berberden 1500 metre yüksekte saç tıraşı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çocuk yaşlardan itibaren kuaförlük mesleğini sürdüren Emirhan Güngör, birlikte yamaç paraşütü yaptığı tandem yamaç paraşütü pilotu Volkan Karaman ile birlikte 1517 rakımlı Spil Dağı'ndan atlayış yaptı.

Manisalı berberden 1500 metre yüksekte saç tıraşı

İlk atlayışı olan kuaför Güngör, havada süzülürken tandem yamaç paraşütü pilotu Karaman'ın saçını tıraş etti. Havada tıraşı bitiren Güngör, rüzgardan dolayı tıraş ettiği saçı, iniş yaptıkları Uncubozköy Mahallesi'nde tarayarak düzeltti.

Manisalı berberden 1500 metre yüksekte saç tıraşı

Güngör, "Daha önceki deneyimim deniz altında tıraş oldu. Bu sefer de yamaç paraşütüyle havada oldu. Rüzgar ister istemez zorladı ama tıraşımın önüne geçemedi" dedi.

Manisalı berberden 1500 metre yüksekte saç tıraşı

Tandem yamaç paraşütü pilotu Volkan Karaman (35) ise "Hobi olarak başladığım spora artık meslek olarak devam ediyorum. Daha önce havada tıraş olmamıştım. Güzel bir deneyim oldu, arkadaş için de böyle olduğunu düşünüyorum. Rüzgara rağmen iyi tıraş etti" diye konuştu.

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