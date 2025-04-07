Manisalı berberden 1500 metre yüksekte saç tıraşı

Tandem yamaç paraşütü pilotu Volkan Karaman (35) ise "Hobi olarak başladığım spora artık meslek olarak devam ediyorum. Daha önce havada tıraş olmamıştım. Güzel bir deneyim oldu, arkadaş için de böyle olduğunu düşünüyorum. Rüzgara rağmen iyi tıraş etti" diye konuştu.

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