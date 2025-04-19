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Haberler Manisa Cani koca sokak ortasında dehşet saçtı! Eşini öldürdü, 8 yaşındaki kızını da yaraladı

Cani koca sokak ortasında dehşet saçtı! Eşini öldürdü, 8 yaşındaki kızını da yaraladı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren şahıs, 8 yaşındaki kızını da yaraladı. Olay yerine gelen polis ekiplerine de saldıran şahıs, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

İHA

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Cani koca sokak ortasında dehşet saçtı! Eşini öldürdü, 8 yaşındaki kızını da yaraladı

Olay, gece saat 03.00 sıralarında Turan Mahallesi Baltacı Mahmut yolunda meydana geldi. İddiaya göre uyuşturucu alan Fırat A., evde eşi Şenaye A. ile tartıştı. Tartışmanın ardından Şenaye A., 8 yaşındaki kızı D.A.'yı alarak evden kaçtı. Eşini takip eden Fırat A., Turan Mahallesi Baltacı Mahmut yolu üzerinde yakaladığı eşini çocuğunun gözleri önünde defalarca bıçakladı. Kızı D.A.'yı da bıçaklayan Fırat A., olay yerinden çıplak halde kaçmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.

Cani koca sokak ortasında dehşet saçtı! Eşini öldürdü, 8 yaşındaki kızını da yaraladı

Kaçmaya çalışan Fırat A., polisin uyarılarına rağmen elindeki bıçakla ekiplere saldırı girişiminde bulundu. Uyarı amacıyla havaya ateş eden polis ekipleri, saldırıların sürdüren zanlıyı bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Şenaye A. ve kızı, ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Şenaye A. hayatını kaybederken, kızı D.A.'nın tedavisine devam edildiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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