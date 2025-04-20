Baba vahşeti

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan şüpheli, kendisini yakalamaya çalışan polis ekiplerine de bıçakla saldırınca ayağından vurularak etkisiz hale getirildi. Olay, saat 03.00 sıralarında Turan Mahallesi Baltacı Mahmut Yolu'nda meydana geldi.

DEFALARCA BIÇAKLADI

Uyuşturucu madde etkisi altında olduğu iddia edilen Fırat Arslan (45) ile eşi Şenayi Arslan (44) arasında çıkan tartışma, bir anda kavgaya dönüştü. Evde başlayan kavga dışarı taşarken, Fırat Arslan, eşi Şenayi Arslan ve 8 yaşındaki kızı D.A.'yı defalarca bıçakladı. Çevredekilerin şahit olduğu korkunç olayından ardından, 112 Acil Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Bu sırada, baba Arslan çıplak vaziyette elinde bıçakla kaçmaya başladı. Şüpheli kendisini durdurmaya çalışan polislere de saldırmaya çalıştı, kısa süren takibin ardından ayağından vurularak gözaltına alındı.

44 yaşındaki anne Şenayi Arslan, kurtarılamadı.

HASTANEDE CAN VERDİ

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralı anne-kız, ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şenayi Arslan buradaki müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada doktorların tüm müdahalelerini rağmen talihsiz kadın hayatını kaybetti, 8 yaşındaki kızının durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, olay çevredeki bir güvenlik kamerasınca da kaydedildi. Görüntülerde; elinde bıçakla sokakta bulunan Fırat Arslan'ın bir anda eşine dönerek kovaladığı, o sırada saçlarından tuttuğu kızı D.A.'yı da defalarca bıçakladığı anlar yer aldı. Görüntülerde; Fırat Arslan'ın dikkatini dağıtan bir genci kovalamak için küçük kızı bıçaklamayı bıraktığı da görüldü. Ayrıca görüntülerde polisin Arslan'ı ayağından vurup etkisiz hale getirdiği anlar da yine görüntülere yansıdı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.