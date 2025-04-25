Belediyedeki ranttan bıkıp istifasını verdi

MANİSA'DA uzun yıllardır CHP'de çeşitli görevlerde bulunan, Şehzadeler Belediyesi'nde de Başkan Yardımcılığı yapan Yenal Yıldırım görevini bıraktı. Yenal Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Benden buraya kadar. Siyaset zenginleşme aracı olmamalı" ifadeleriyle dikkatleri üzerine çekti.

PROJEYE İMZA ATMADI

ŞEHZADELER Belediyesi'nin hayata geçireceği bir projenin yüksek rant içermesi nedeniyle, projede yer almak istemeyen Yenal Yıldırım'ın, "imzala" diye önüne getirilen evrakları imzalamadığı iddia edildi. Öte yandan imza atmadığı için bundan dolayı da kurulan bir şirket yönetiminde kendisine yer verilmediği, bu olaydan dolayı yaşanan tartışmanın da istifa nedeni olduğu öne sürüldü. Yıldırım, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Benden buraya kadar. Evet bulunmaz Hint kumaşı değilim. Ama önüme imzaya getirilerek adeta burnuma sokularak imzalanması istenilen karar... En önemlisi mukayese edildiğim kişiler. Üye olduğum partim... Bugünleri de görecekmişiz, gördük de. Siyaset zenginleşme aracı olmamalı. Evet çok bekledim, çok bekledik, gün döndü devran döndü. Yine dönecek. Çarpmada bir, toplamada sıfır olan mallar yerinizi alacaksınız bu denklemde..." ifadelerini kullandı.

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ise, yardımcısı Yenal Yıldırım'ın sosyal medya hesabından belediyeyi töhmet altında bırakan paylaşımı ile ilgili yaptığı açıklamada, savcılığa suç duyurusunda bulunacağını belirtip, iddialarını kanıtlamasını istedi.

DİSİPLİN TEHDİDİ GELDİ

DURBAY, kamuoyuna yaptığı açıklamada, "Sosyal medya hesabından paylaşım yaparak belediyemizi töhmet altında bırakan Yenal Yıldırım ile ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunup bahsettiği iddiaları kanıtlamasını isteyeceğim. Aynı zamanda partimizin disiplin kuruluna da şikayet dilekçemi verip, partililik ile bağdaşmayan bu ve bundan önceki tüm davranışları için partiden ihraç edilmesini talep edeceğim. Belediyemizin şirketinde yönetim kurulu üyesi olamayacağını öğrendikten sonraki gün böyle bir paylaşım yapması ve bunu ilkesellikle açıklamaya çalışması dürüstlükle bağdaşmamaktadır" şeklinde konuştu.