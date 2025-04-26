Kullandığı traktör sonu oldu

Manisa Salihli'de önceki gün acı bir olay yaşandı. İlçeye bağlı kırsal Karaağaç Mahallesi'nde 12. sınıf öğrencisi olan Emirhan Yiğen sabah saatlerinde tarlaya gitmek için 45 AFL 249 plakalı traktörüyle evden ayrıldı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Seyir halindeyken yolun kenarındaki tümsekten inerken birden kontrolünü yitirdiği traktör devrildi. Korkunç kazada Emirhan Yiğen, devrilen traktörünün altında kaldı. Çevredekiler olayı görür görmez ihbarda bulundu. Bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Yiğen'in traktörün altında sıkışarak yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaldırıldığı hastanede yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Emirhan Yiğen'in cenazesi, Karaağaç Mahalle Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası Karaağaç Mezarlığı'nda toprağa verildi.