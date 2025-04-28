Viyadük inşaatında demir çöktü: 9 kişi yaralandı

MANİSA'NIN Alaşehir ilçesinde hızlı tren viyadük inşaatında demirlerin çökmesi sonucunda 9 işçi yaralandı. Olay geçtiğimiz gün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Alaşehir Gümüşçay Mahallesi mevkisinde İzmir-Ankara hızlı tren viyadük inşaatında çalışan işçilerin üzerinde bulunduğu inşaat demirleri bilinmeyen nedenle çöktü. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede 9 işçinin yaralandığı belirlendi. Yaralanan işçiler çevre hastanelere kaldırılırken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.