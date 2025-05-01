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Manisa sağanağa teslim!

Manisa'nın Kula ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Dolu ile birlikte ilçe merkezi merkezi beyaza bürünürken, bazı evlerin bodrum katlarını ise su bastı.

DHA

Giriş Tarihi:

Manisa'nın Kula ilçesinde, dolu ve sağanak etkili oldu. Dolu ile birlikte ilçe merkezi beyaza bürünürken, bazı cadde ve sokaklar su ile doldu.

Kula ilçesinde öğle saatlerinde sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Aniden bastıran dolu ile ilçe merkezi beyaza bürünürken, etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Yağış nedeniyle trafikteki sürücü ve yayalar, zor anlar yaşadı. Yağışa yakalananlar kapalı alanlar ve saçak altlarına sığındı. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Bazı evlerin bodrum katlarını ise su bastı. Belediye ekipleri de yağışın ardından teyakkuza geçti.

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