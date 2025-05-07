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Haberler Manisa Filistinli doktor, gönlünü Kızılay personeline kaptırdı

Filistinli doktor, gönlünü Kızılay personeline kaptırdı

SERKAN ÖZCAN

Giriş Tarihi: Gazete

Filistinli doktor, gönlünü Kızılay personeline kaptırdı
MANİSA'NIN Alaşehir ilçesinde görev yapan Filistinli Aile Hekimi Dr. Akram Mukat, Türk Kızılay Alaşehir Şubesi'nde çalışan Fulya Karataş ile hayatını birleştirdi. Kızılay'ın Filistin için gerçekleştirdiği yardım faaliyetlerinde gönüllü olan Filistinli doktor Akram Mukat, gönlünü kaptırdığı Türk Kızılay Alaşehir Şubesi'nde görevli Uzman Yardımcısı Fulya Karataş ile dünyaevine girdi. Nikah töreni, ilçedeki bir düğün salonunda Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu tarafından kıyıldı. Çiftin nikah şahitliklerini Mehmet-Azime Dönmez Türkmen çifti, Nurcan Sezgin ve Melek Peköz yaptı.
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