Bıçaklı kavgada 1 kisi ağır yaralandı

Manisa'nın Kula ilçesinde iki şahıs arasında çıkan sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi ağır yaralanırken, şüpheli emniyete teslim oldu. Edinilen bilgilere göre, K.K. isimli şahıs, M.T. tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Olayın ardından bıçaklayan şahıs M.T. emniyete teslim olurken bıçaklanan şahsın ise Manisa Celal Bayar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Öte yandan emniyete teslim olan M.T.'nin gözaltına alındığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.