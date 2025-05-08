Kontrolden çıkan servis ortalığı birbirine kattı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, kontrolden çıkan işçi servisinin yol kenarına park edilen 10 araca çarptığı kazada 1 kişi yaralandı. C.A. idaresindeki 45 J 0492 plakalı işçileri taşıyan midibüs, 8 Eylül Caddesi'nde yol kenarına park edilen 10 araca çarptı. Bu esnada durmakta olan bir araçtan inen H.P, midibüsün çarpmasıyla savrulan park halindeki iki aracın arasında sıkışarak yaralandı. Ambulansla Merkez Efendi Hastanesine kaldırılan H.P'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sürücü C.A, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.