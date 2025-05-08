Salihli polisinden zehir tacirlerine büyük darbe

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekiplerince son 3 ayda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 158 şüpheli yakalanırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan 158 şüpheliden 34'ü tutuklandı. Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM ve Narkotik ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretine, sokak satıcılarına yönelik yürüttüğü kararlı çalışmalar kapsamında son 3 ay içerisinde önemli başarılara imza attı. Ocak, Şubat ve Mart ayında 103 operasyon gerçekleştiren Salihli Polisi, 158 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerden 34'ü tutuklandı.