Aşıkları aşırı hız ayırdı

Manisa'da meydana gelen kazada bir genç hayatını kaybederken bir sevgilisi de ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre Burak Tuna (28) ile, kız arkadaşı Aslı Çiftçi (24) motosiklet ile Bergama'dan Somaya gezmeye geldi. Tuna ve kız arkadaşı Çiftçi akşam saatlerinde dönüşe geçti. Kırapaç-Soma karayolu üzerinde Burak Tuna'nın kullandığı motosiklet aşırı sürat yüzünden virajı alamayarak yolun sağ tarafında bulunan kayalıklara uçtu. Motosikleti kullanan Burak Tuna ve arkasında oturan kız arkadaşı Aslı Çiftçi (24) kayalıklara çarparak kanlar içinde kaldılar.

Kazaya şahit olanların İhbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gençlerin savrulduğu kayalıklara inen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, motosiklet sürücüsü Burak Tuna'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan ve erkek arkadaşından bir kaç metre ileride yatan Aslı Çiftçi (24) ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

PLAKASIZ VE SÜRATLİ

Talihsiz kazada ağır yaralanan ve yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Aslı Çiftçi'nin vücudunda çok sayıda kırık olduğu ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Görgü tanıklarının beyanına göre plakası bulunmayan motosikletin çok süratli olduğu ve yoldan çıkarak kayalıklara doğru savrulduğu ifade edildi. Polis ekipleri, kazayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı.