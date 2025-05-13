İki ayrı olay iki aynı kader

MANİSA'NIN Alaşehir ilçesi ile Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde meydana gelen iki ayrı traktör kazasında, 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Manisa'nın Alaşehir ilçesi Delemenler mahallesinde meydana gelen kazada, çiftçi Mesut Kavruker (37), 45 KA 2114 plakalı traktörüyle rampa çıkarken aracın kontrolünü kaybetti. Geriye doğru kayan traktör, devrilerek yan yattı. Kazada, traktörün altında kalan 2 çocuk babası Mesut Kavruker ağır yaralandı. Yaralı olarak Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kavruker, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Traktörde yolcu olarak bulunan eşi Ülkü Kavruker (35) ise yaralandı.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesi Güneyyaka mahallesinde ise, E.Ö. (51), annesi Feriştah Öztürk (75) ile birlikte 09 PC 865 plakalı traktörlerle tarlaya gitmek üzere yola çıktı. Seyir halindeyken E.Ö.'nün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu traktör devrildi. Kazada Feriştah Öztürk traktörün altında kalarak olay yerinde feci şekilde can verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede detaylı inceleme yaparken, Cumhuriyet Savcısı da olay yerine gelerek soruşturma başlattı.