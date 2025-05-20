Soma’da işçileri taşıyan servis minibüsü devrildi

MANİSA'NIN Soma ilçesinde servis minibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, biri ağır toplam 13 kişi yaralandı. Gebze- Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Soma ilçesi sınırlarında meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, Balıkesir istikametine seyir halinde olanservis minibüsü yolun sağ tarafına devrildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan jandarma ekipleri de yol güvenliğini aldı. Kazada, araçta bulunan Büşra Karayılan (31) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.