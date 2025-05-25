Hacamat yaparken anahtar kopyaladılar

Manisa'da anahtar kopyalayarak hırsızlık yapan iki kişi yakalandı... Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, hacamat yaptıkları kişinin anahtarını kopyalayıp evindeki altınları çaldığı iddia edilen 2 kişi yakayı ele verdi. Manisa Dilşikar Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde yaşayan Ayten Ç, evindeki ziynet eşyalarının çalındığını belirterek polise başvurdu.

Bunun üzerine çalışma başlatan Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Ayten Ç'nin evinin anahtarının hacamat tedavisi yapan Oğuz Can Uğurer (36) ve eşi Eda Uğurer (33) tarafından tedavi sırasında çantasından alınarak kopyalandığını belirledi.

Anahtarı kopyaladıktan sonra kadını takip ederek ikametini öğrenen şüphelilerin, daha sonra sosyal medya paylaşımından şehir dışında tatilde olduğunu anladıkları Ayten Ç'nin evine girerek ziynet eşyalarını çaldığı tespit edildi. Polis ekipleri, düzenledikleri operasyonla 4 suç kaydı bulunan Oğuz Can Uğure ile 2 suç kaydı bulunan eşi gözaltına aldı. 274 bin lira müşteki Ayten Ç'ye teslim edildi.