Manisa’da kaçakçılık operasyonu: 37 şüpheli yakalandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, temmuz ayında yapılan operasyonlarda 1 milyon 60 bin 456 adet makaron, 2 bin 901 paket kaçak sigara, 118 kilogram kaçak tütün, 200 paket kaçak puro, 815 adet cep telefonu aksesuarı ve benzeri muhtelif emtia ele geçirildi.

Ayrıca 1.828 litre kaçak içki ve etil alkol, 19 şişe kaçak içki, 29 adet kaçak cep telefonu, 70 adet elektronik sigara ve 3 adet sigara sarma makinesi ele geçirildiği kaydedildi. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kaçakçılık suçları ve organize suç örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.