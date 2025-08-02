Dengesini kaybeden kuaför çatıdan düşerek canından oldu

Manisa'da kuaför dükkanı bulunan İlyas Alkan, çatıdan düşerek hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, evinin çatısında bulunduğu sırada dengesini kaybeden İlyas Alkan (37), aşağı düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Alkan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Alkan'ın cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan, hayatını kaybeden İlyas Alkan'ın, Manisa Berberler ve Kuaförler Odası Denetim Kurulu Başkanı olarak da görev yaptığı öğrenildi.