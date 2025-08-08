Kızılay’dan eğitime destek: Kırtasiye yardımı verilecek

TÜRK Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanlığı, il genelindeki ilçe şubeleri ve temsilcilikleriyle birlikte "İyiliği Paylaş, Eğitime Destek Ol" sloganıyla kırtasiye malzemesi destek kampanyası başlattı. Kampanya ile 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesinde, Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kent genelinde belirlenen yaklaşık 3 bin öğrenciye kırtasiye malzemesi desteği sağlanacak. Kampanyaya Akhisar, Alaşehir, Salihli, Soma, Turgutlu ve Şehzadeler ilçe şubeleri ile Sarıgöl, Gördes, Kula, Kırkağaç ve Demirci ilçe temsilcilikleri aktif olarak katkı sunuyor.