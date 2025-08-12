Yolcu otobüsü bahçeye girdi: 3 yolcu yaralandı

MANİSA'NIN Salihli ilçesinde, şoförünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsünün fabrikanın bahçesine girdiği kazada 3 yolcu yaralandı. Kaza, Ankara- İzmir D300 yolu Durasıllı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ankara'dan İzmir istikametine gitmekte olan N.K. yönetimindeki 34 KM 7869 plakalı yolcu otobüsü, şoförünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 35 yolcu ve 3 personeliyle yoldan çıktı. Yol kenarındaki bir tuğla fabrikasının bahçesine giren otobüsteki yolculardan 3 kişi yaralandı. Yolcular, başka bir otobüse nakledilerek seyahatlerine kaldıkları yerden devam ederken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.