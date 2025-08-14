Manisa ortalamadan hızlı yaşlanıyor

Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü öncülüğünde II. Yaşlılık Şurası kapsamında, toplumsal hafızanın taşıyıcısı olan yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmak, karşılaştıkları sorunlara çözüm üretmek ve veriye dayalı hak temelli yaşlanma politikalarını geliştirmek amacıyla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde Yaşlılık Çalıştayı düzenlendi.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Kılıç, "Bu ömrümüzün üçüncü aşaması. Yaşlılık, çocukluk, gençlik evrelerinden sonraki en uzun aşamalardan bir tanesidir. Biz kurum olarak bu güzel insanlara bu alanda hizmet vermenin şerefini ve onurunu yaşıyoruz. Bugün burada bulunma amacımız tabi ki sorunlar, sorunlara karşı üretilmesi gereken çözümler. Ama sadece bugünle ilgili değil yapacak olduğumuz bu çalışma yarınlara ait bir çalışma. Bu miras gelecek nesillere de aktarılması gereken bir miras olarak düşündüğümüzden bugün çok anlamlı çalıştayı gerçekleştirmek istiyoruz. Manisa yerelinde düşündüğümüz zaman 13,2 yaşlılık oranıyla müthiş bir hızla yaşlandığımızı görüyoruz. Bu tabii çok önemli bir veri. Türkiye ortalaması da aşağı yukarı 3 puan üstündeyiz. Tabii burası bir turizm kenti, burası bir sanayi şehri, burası bir tarım şehri. Aileler burada herkes evde en az belki bir, iki kişi çalışıyor. Dolayısıyla ebeveynlerimiz, büyüklerimiz bizim annelerimiz, babalarımız, dedelerimiz aileler tarafından bakılmakta zorlanılıyor. İnsanlar geçim derdinde. Manisa genelinde söyleyeceğimiz her şey Türkiye geneline de yansıyan problemlerin çözümü konusunda bize ışık tutacağına inanıyorum" diye konuştu.

Programda huzurevi sakinleri de söz alarak istek ve taleplerini dile getirdi. Sağlık hizmetlerinden sosyal etkinliklere, ulaşımdan bakım hizmetlerine kadar farklı konularda öneriler sunan katılımcılar, kendilerine verilen bu söz hakkının memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Çalıştaya, Manisa Vali Yardımcısı Erhan Günay, Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Kılıç, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Seyhun Kürşat, Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Ümit Atman, kamu kurumlarının ildeki temsilcileri, yerel yönetim temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, gönüllüler, yaşlılık alanındaki meslek grupları katıldı.