Kediyi kalp masajıyla hayata döndürdüler

Manisa İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler müdahale ettikleri yangın sonrası dükkan içerisinde baygın halde buldukları kediyi kalp masajı yaparak hayata döndürdü. Manisa'nın Şehzadeler İlçesi Çarşı Mahallesi 1802 Sokakta depo olarak kullanılan batar katında yangın ihbarına giden Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler tarafından kısa sürede yangını kontrol altına alıp söndürdü. İtfaiye ekipleri tarafından depoda yapılan incelemede yerde baygın olarak yatan kediyi fark ederek olay mahallinden çıkardıktan sonra müdahale ederek, yeniden hayata döndürdüler.