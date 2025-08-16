Manisa Turgutlu'da hareketli dakikalar! Alkollü şahıs ortalığı birbirine kattı: Yaşananlar film sahnelerini aratmadı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kadın esnafı bıçakla tehdit eden alkollü şahıs esnafın yakınları tarafından darp edilerek hastaneye kaldırıldı. Daha sonra hastaneden kaçan saldırgan bir parkta intihar etmeye kalkınca polis ekipleri tarafından engellenerek gözaltına alındı.

Olay, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.P. isimli şahıs Turan Mahallesi Baltacı Mahmut Caddesi üzerindeki kadın bir esnafı bıçakla tehdit etti. Alkollü olduğu öğrenilen M.P. esnafın yakınları tarafından darp edilerek hastaneye kaldırıldı.