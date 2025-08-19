  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler Manisa Manisalı şehit astsubayın babasından acı haber!

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde metan gazından zehirlenerek şehit olan Akhisarlı Piyade Komando Astsubay Kıdemli Çavuş Fikret Mangura'nın babası Vasfi Mangura, uzun süredir kanser tedavisi görüyordu. Mangura, ne yazık ki kurtarılamadı.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde metan gazına maruz kalarak şehit olan Akhisarlı Piyade Komando Astsubay Kıdemli Çavuş Fikret Mangura'nın uzun süredir kanser tedavisi gören babası Vasfi Mangura hayatını kaybetti.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanı Yusuf Kıyışkan, acı haberi yaptığı açıklamayla duyurdu.

Kıyışkan, "Aziz şehidimiz Fikret Mangura'nın babası, kıymetli büyüğümüz Vasfi Mangura'nın vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, başta kıymetli ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Vasfi Mangura için bugün ikindi namazının ardından Akhisar'ın Kapaklı Mahalle Camisi'nde cenaze töreni düzenlenecek.

Piyade Komando Astsubay Kıdemli Çavuş Fikret Mangura, 6 Temmuz'da Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarınca kullanılan bir mağaradaki arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenerek şehit olmuştu.

