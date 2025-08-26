AK Partili Turgut’tan belediyelere hodri meydan

AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, il başkanlığı toplantı salonunda düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Vatandaşların ülke yönetiminde kendilerine yetki vermesine rağmen yerel yönetimlerde muhalefet görevinde kaldıklarını belirten Turgut, "Bildiğiniz gibi hemşehrilerimiz ülkemizin yönetiminde Cumhur ittifakında bize görev vermişken yerel yönetimlerde muhalefet görevini bize vermedi. Şu ana kadar CHP'li belediyeler diyorlar ya efendim biz hizmet etmek istiyoruz ama AK Parti iktidarı bizim İller Bankası'ndan gelen ödeneklerimiz, engelleniyor, olması gerekenden daha az gönderiyor. Kendi belediyelerine farklı, bizim belediyelerimize farklı muamele yapıyor" dedi.

'BORÇLARLA İLGİLİ'

TURGUT şöyle devam etti: "Kanun ve mevzuatın uygulayıcısı konumundaki İller Bankası tarafından belediye paylarından gerçekleştirilen borç kesintileri, siyasi saiklerle değil, kanun ve mevzuat doğrultusunda belediyelerin ve belediye şirketlerinin devlete olan borçlarıyla, yani vergi, SGK ve diğer kamu borçlarıyla ilgilidir. Kamuoyuna yansıyan iddialarda, muhalefet belediyelerinden, siyasi sebeplerle daha fazla kesinti yapıldığı öne sürülmüştür. Oysa elimizdeki veriler bu iddiaları açıkça çürütmektedir. İlimizdeki AK Partili belediyelerden yapılan kesintilerin pay oranı, 2025 yılı için yüzde 15 seviyesindedir. Araştırmaları halinde kendi partilerine mensup belediyelerden de yapılan kesinti oranının yine bu seviyelerde olduğunu kendileri de göreceklerdir. Kendilerine hodri meydan diyoruz."