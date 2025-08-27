TIR’a çarpan otomobildeki 2 kardeş öldü, kuzenleri ağır yaralandı

Kaza, saat 16.00 sıralarında İzmir-Ankara kara yolu Derbent Mahallesi Maden Yolu Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İzmir yönüne giden Enes Karanfil (18) yönetimindeki 35 T 4142 plakalı otomobil, aynı yöne seyreden Orhan Erol (45) yönetimindeki 08 ABA 971 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

TIR'ın alına giren otomobil demir yığını haline dönüşürken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan 3 kişi itfaiye görevlileri tarafından çıkarıldı.

2 KARDEŞ ÖLDÜ, KUZENLERİ AĞIR YARALI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde TIR'ın dorsesinin altına giren otomobilin sürücüsü Enes Karanfil, kardeşi Emre Karanfil'in (14) öldüğünü belirledi. Kazada ağır yaralanan kuzenleri 16 yaşındaki Furkan Karanfil ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden Karanfil kardeşlerin cenazeleri, savcının incelemesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi morguna götürüldü. TIR şoförü Orhan Erol ise gözaltına alındı.

Öte yandan babalarıyla birlikte elektrik işi yaptıkları öğrenilen 2 kardeşin bakım-onarım işi için gittikleri Köprübaşı ilçesinden döndükleri öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.