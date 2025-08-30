Manisa’da feci kaza: Ölü ve yararlılar var

Kaza, İzmir-Ankara D300 Karayolu Durasıllı Işıklı Kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kula'dan Salihli yönüne giden Samet Tokur (24) yönetimindeki 51 AAZ 172 plakalı kamyon ile Durasıllı ışıklardan karşı yöne geçiş yapan Abdülbâkî Ö. (47)yönetimindeki 35 AY 1318 plakalı kamyonet kavşakta çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kamyonetin hurdaya döndüğü ve can pazarının yaşandığı kazayı sürücüler yara almadan atlatırken, kamyonette yolcu konumunda bulunan Z.Ç.(39), G.N.B.(22), B.D.(26), D.K.(18), B.K.(22), M.C.(23), M.K.(18), İ.K.(32) ve Yeter Beyazduman (42) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi ile özel hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan ve durumu ağır olan yaralılardan Yeter Beyazduman doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, her 2 sürücünün gözaltına alındığı öğrenildi. Öte yandan yaralılardan B.D. ve M.C.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.