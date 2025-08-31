  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı

Kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı

EMRE SAÇLI

Giriş Tarihi: Gazete

Kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde kamyon ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada Yeter Beyazduman (42) hayatını kaybetti, 2'si ağır 8 kişi yaralandı. Kaza, İzmir-Ankara D300 Karayolu Durasıllı Işıklı Kavşak'ta meydana geldi. Kula'dan Salihli yönüne giden Samet T. (24) yönetimindeki kamyon ile Abdülbaki Ö.'nün (47) kullandığı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücüler kazayı yara almadan atlatırken, hafif ticari araçtaki Yeter Beyazduman, Z.Ç. (39), G.N.B. (22), B.D. (26), D.K. (18), B.K. (22), M.C. (23), M.K. (18),

İ.K. (32) yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi ile çevredeki özel hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Yeter Beyazduman, kurtarılamadı. B.D. ve M.C.'nin ise durumunun ağır olduğu bildirildi. 2 sürücü gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

