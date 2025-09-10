Manisa Kula’da uyuşturucuya geçit yok!

Operasyonlarda Ö.D. ve H.Y.S. isimli şahıslardan 116 adet sentetik hap, E.C.S. isimli şahıstan 13 adet sentetik hap, H.U. isimli şahıstan 2 adet sentetik hap ve A.D. ile M.A. isimli şahıslardan ise 0,40 gram metamfetamin ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden Ö.D. ve H.Y.S. bir günlük gözaltının ardından, diğer şahıslar ise ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.

Emniyet yetkilileri, Kula'da uyuşturucuya göz yumulmayacağını vurgulayarak, "Gençlerimizi zehirleyenlere karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecektir. Uyuşturucu satıcılarına da, kullanıcılarına da bu ilçede rahat yok" mesajını verdi.