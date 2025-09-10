Manisa'da feci kaza! Öğrencileri taşıyan servis kazaya karıştı: 9 yaralı

Okula gitmek için yola çıkan öğrenciler büyük bir faciadan döndü. Manisa'nın Demirci ilçesinde öğrenci servisi ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 8'i öğrenci olmak üzere 9 kişi yaralandı. Hastaneye koşan veliler çocuklarının başından ayrılmadı.