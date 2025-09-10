Üniversite kaydı için çıktıkları yolda can verdiler...

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, lastiği patlayan otomobilin karşı şeride geçmesi sonucu 5 otomobilin karıştığı kazada Melek Kıyçak hayatını kaybetti, 1'i kızı 3 kişi de yaralandı. Kıyçak ailesinin, kızlarını Karabük'te üniversiteye kaydettirmek için yola çıktıkları öğrenildi. Talihsiz olay, Manisa - Balıkesir karayolunda meydana geldi. Vedat Kıyçak (49) yönetimindeki otomobilin İzmir'den Karabük'e ilerlediği sırada lastiği patladı.

ARAÇLAR BİRBİRİNE GİRDİ

Kontrolden çıkan otomobil, karşı şeride geçip Süleyman Fevzi Akdoğan'ın (55) kullandığı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Kıyçak'ın kullandığı otomobil aynı yöndeki Semih Cangül'ün (26) kullandığı otomobile çarptı. Bu sırada, Akdoğan'ın otomobili de karşı şeride savrularak Şans Emekli'nin (52) kullandığı otomobile çarptı. Mustafa Özgenç'in (60) yönetimindeki otomobil de bariyerlere çarptı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Vedat Kıyçak'ın yanındaki eşi Melek Kıyçak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kıyçak çiftinin kızları Büşra Kıyçak ile sürücülerden Semih Cangül ile yanındaki Mehmet Cangül yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, Büşra Kıyçak'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Öte yandan Hakkari'de görev yapan Uzman Çavuş Vedat Kıyçak ve eşi Melek Kıyçak'ın Karabük'te kızlarını üniversiteye kaydettirmek için yola çıktıkları öğrenildi