Demirci-Salihli yolunda sona gelindi

Manisa'nın Demirci ilçesinde Salihli karayolunun ilk 10 kilometresi asfaltlanarak hizmete sunuldu. 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Demirci-Salihli karayolunda 14 kilometrelik mesafede yol yapım çalışmaları ve asfaltlama çalışmaları hızla sürüyor. Çalışmalar kapsamında yol güzergahı üzerine bin 270 metre uzunluğunda belli aralıklarla taş örme yol istinat duvarı çalışması yapıldı. Tekeler Mahallesi yol ayrımından Demirci istikameti yönünde kalan bir kilometrelik yolun yapımının bu sezonda hizmete sunulması hedefleniyor.