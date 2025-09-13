Manisa'da yaşayan Veli Turan, Galatasaray'a gönül veren babasının 35 yıl önce açtığı, sarı kırmızı renkler ve oyuncuların posterleriyle donattığı "Galatasaraylılar Kahvehanesi"nde babadan kalma takım sevgisini yaşatıyor. Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı kırsal Osmancalı Mahallesi'nde yaşayan vatandaşların, sarı-kırmızı tutkusu dikkat çekiyor. 395 kişinin yaşadığı mahallede nüfusun neredeyse tamamı Galatasaray'ı tutuyor. Mahallede yıllar arasında nüfus değişse de sarıkırmızı tutku hiç değişmiyor.

HER TARAF SARI KIRMIZI

Galatasaray'ın kaybettiğinde adeta herkesin hayata küstüğünü ifade eden Turan, "Herkes bir hafta suratı asık geziyor. Hiç kimsenin içinden bir şey yapmak gelmiyor. Ama kazandığı zaman da bir neşe hakim oluyor. Galatasaray kazandığı zaman kahvehanemizde çaylar bedava oluyor" dedi. Turan, kahvehane için bir kartvizit bastırdıklarını ve bu kartvizitte müessesenin kurallarını yazdıklarını aktararak, bunları "Galatasaray'ı eleştirmek yasaktır, Fener formasıyla girmek yasaktır. Fenerbahçe'ye övgü dolu sözler söylemek yasaktır. Fenerbahçe maçlarını izlemek, haber ve dizi izlemek yasaktır" diye sıraladı. Kahvehanenin müdavimlerinden Osman Delen de işletmeye geldiğinde kendisini stadyumda gibi hissettiğini anlattı.