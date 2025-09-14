  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler Manisa Devrilen traktörün sürücüsü can verdi

SERKAN ÖZCAN

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Süleyman Keskin (64), devrilen traktörün sürücü öldü.

Kaza, dün saat 11.00 sıralarında Seriryayla Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Killik Mahallesi'nden kurulan pazardan alışveriş yapan Süleyman Keskin'in dönüş yolunda kontrolünü kaybettiği traktör devrilip, ters döndü. Traktörün altında kalan Keskin, hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Keskin'in cansız bedeni jandarma ekipleri tarafından traktörün altından çıkarılıp, hastane morguna götürüldü.

