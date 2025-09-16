Gizemli arı ölümlerinin altından zehirlenme çıktı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesi Halitpaşa Mahallesi'nde çok sayıda arının ölmesi üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme gerçekleştirdi. Yapılan ilk tespitlerde arıların zehirlendiği ve kovanlarda büyük oranda arı kaybı olduğu belirlendi. Yetkililer tarafından gerekli numuneler alınırken, kesin sonuçların laboratuvar incelemeleri sonrası netleşeceği ifade edildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, tarımsal üretimin bitkisel ve hayvancılık olarak birbirini tamamlayan unsurlar olduğuna dikkat çekerek, çiftçilerin tarımsal ilaçlamalarını akşam saatlerinde yapmalarının bu tür kayıpları önlemek açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.