Manisa'da akaryakıt istasyonunda dehşet! Eski eşini ve yanındaki adamı bıçakladı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Hüseyin Ö., akaryakıt istasyonunda karşılaştığı eski eşi Fatma K. (34) ile onun yanındaki Mehmet Ceyhun T.'yi (44) bıçakla yaralayıp, kaçtı.

Olay, saat 14.00 sıralarında İzmir-Ankara kara yolundaki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Hüseyin Ö., eski eşi Fatma K. ve onun yanındaki Mehmet Ceyhun T. ile karşılaştı. Kamyon şoförü Hüseyin Ö., elindeki bıçakla önce Mehmet Ceyhun T.'ye saldırdı.