Son dakika: Manisa’da aktif fay alarmı: Binlerce bina deprem riskinde





Tatar, kent merkezinden geçen aktif fay hattına değinerek, şöyle konuştu:



"Ortaya konan tabloya göre şehrin göbeğinden geçen bir aktif fay var. Manisa fayı diye adlandırdığımız bu fayın düşen bloğu üzerinde yer alan şehirde, zeminin niteliği açısından da karmaşık bir yapı var. Fayın üzerinde çok sayıda bina bulunuyor. Sadece zemin kaynaklı değil, doğrudan doğruya fayın üzerinde yer alan yaklaşık 1500-2 bin civarında bina mevcut. Fay hareketlendiğinde oluşacak yüzey kırığı, depremin dalga etkisinden bağımsız olarak ayrıca bir tehlike yaratıyor. Bu nedenle bu gerçekleri bilmek ve buna göre önlem almak zorundayız."