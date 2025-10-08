Manisa’da çözülemeyen imar krizi

Manisa'da uzun süredir çözülemeyen imar sorunu, kentin gelişimini olumsuz etkiliyor. Hazırlanan imar planlarının iptal edilmesi, yeni konut alanlarının ve üretim faaliyetlerinin önünü tıkadı. Manisa Mimarlar Odası Temsilcilik Başkanı Mahir Gülhan, Manisa'nın imar konusunda artık zaman kaybetmemesi gerektiğini belirterek, Büyükşehir Belediyesi'nin yeni imar planı üzerinde çalıştığını söyledi. Gülhan, "Belediye yeni bir plan üzerinde titizlikle çalışılıyor çünkü artık hata yapma lüksü yok. Belediye Meclisi'ne yeni bir imar planı taslağı sunulacak. Biz de bu süreci yakından izliyoruz" İmar planlarının hayata geçirilememesi, hem kentleşme hem de ekonomik üretim açısından Manisa'nın önünü keserken, gözler şimdi Belediye Meclisi'ne sunulacak yeni taslağa çevrilmiş durumda.