Manisa’da FETÖ yalanıyla 10 milyon liralık dolandırıcılık

Olay, Salihli'ye bağlı Yörük Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İ.K.'yı (67) telefonla arayan şüpheliler "FETÖ terör örgütüne adınız karıştı" diyerek korkuttu. Bunun üzerine panik yaşayan vatandaş, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılara, tüm birikimi olan 10 milyon lirasını teslim etti.

Bir süre sonra dolandırıldığını fark eden mağdur, durumu polis ekiplerine bildirdi. Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, polis ekipleri de şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yetkililer, benzer yöntemlerle yapılan telefon dolandırıcılıklarına karşı vatandaşlara "Hiçbir polis veya savcı sizden para ya da ziynet eşyası istemez. Bu tür çağrılar aldığınızda hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayın" uyarısında bulundu.