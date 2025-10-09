Manisa’da Gazze’ye destek yürüyüşü

Filistin'e Destek Platformu Manisa Temsilciliği tarafından Aksa Tufanı'nın 2'nci yılı dolayısıyla "Gazze İçin Kararlılık Yürüyüşü" düzenlendi. Hatuniye Camii önünde toplanan kalabalık, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar tekbirlerle yürüdü. Yürüyüşte İsrail aleyhine sloganlar atılırken, Filistin halkına destek mesajları verildi. Yürüyüş programına, Filistin'e Destek Platformu Manisa Temsilcisi Muzaffer Yurttaş, İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Recep Özgüvenç, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda Manisalı vatandaş katıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Filistin'e destek veren herkese teşekkür eden Muzaffer Yurttaş, "Sessiz kalanları kınıyoruz. Destek veren, dua eden herkese teşekkür ediyoruz. Yarın mahşerde tarafımız belli olsun tavrıyla hareket etmeye gayret ettik" ifadelerini kullandı.