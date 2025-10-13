Manisa’da vahşet: Ayrılmak isteyen karısını katletti!

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde aile içi şiddet olayı can aldı. Ayrılmak istediği eşi Adıgüzel Aybar (50) tarafından tüfekle vurulan Hasibe Aybar (34) yaşamını yitirdi. Olay, cumartesi gecesi saat 23.30 sıralarında Yılmazlar Mahallesi Çayla Sokak üzerinde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adıgüzel Aybar (55) ile eşi Hasbiye Aybar (34) arasında geçim sıkıntısı nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışma esnasında Hasbiye Aybar kocasına ayrılmak istediğini söyledi. Bunun üzerine gözü dönen Adıgüzel Aybar, Hasbiye Aybar'ı tüfekle vurarak ağır yaraladı.

3 ÇOCUK ANNESİYDİ

BOYNUNDAN vurulan Aybar, kanlar içerisinde yere yığıldı. Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan 3 çocuk annesi talihsiz kadın hayatını kaybetti. Adıgüzel Aybar, olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alınırken, Hasbiye Aybar'ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.