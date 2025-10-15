Manisa’da eşiyle tartışan kişi evi ateşe verdi!

MANİSA'NIN Şehzadeler ilçesinde yaşanan olayda eşine kızan Muzaffer P. evini ateşe verdi. Olay, Şehzadeler ilçesi Sakarya Mahallesi, Uzun Yol Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 5. katında meydana geldi.

İTFAİYE KURTARDI

MUZAFFER P. ile eşi Kader P. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Kader P. evden ayrılarak eşi hakkında şikayetçi olmak üzere karakola gitti. Eşinin şikayetçi olduğunu öğrenen Muzaffer P., dairedeki bir odaya kendini kilitleyerek evi ateşe verdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle apartmanı yoğun duman kapladı. İtfaiye ekipleri, kilitli olduğu odanın kapısını kırarak dumandan zehirlenen Muzaffer P.'yi kurtardı. Muzaffer P. ve dumandan etkilenen 2 komşu, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı ve söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.