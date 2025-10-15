  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Manisa'da eşiyle tartışan kişi evi ateşe verdi!

Eşiyle tartıştığı iddia edilen bir kişi, eşinin şikayetçi olmak için karakola gitmesinin ardından evini yaktı. Korkunç olayda, evi yakan şahıs ile dumandan etkilenen komşuları hastaneye kaldırıldı.

HABER MERKEZİ

MANİSA'NIN Şehzadeler ilçesinde yaşanan olayda eşine kızan Muzaffer P. evini ateşe verdi. Olay, Şehzadeler ilçesi Sakarya Mahallesi, Uzun Yol Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 5. katında meydana geldi.

İTFAİYE KURTARDI

MUZAFFER P. ile eşi Kader P. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Kader P. evden ayrılarak eşi hakkında şikayetçi olmak üzere karakola gitti. Eşinin şikayetçi olduğunu öğrenen Muzaffer P., dairedeki bir odaya kendini kilitleyerek evi ateşe verdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle apartmanı yoğun duman kapladı. İtfaiye ekipleri, kilitli olduğu odanın kapısını kırarak dumandan zehirlenen Muzaffer P.'yi kurtardı. Muzaffer P. ve dumandan etkilenen 2 komşu, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı ve söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

