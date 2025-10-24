Motor sporcusu trafik kazasında can verdi

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kanala düşen yarış motorunun sürücüsü hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Arif Caner Çiçek'in (30) kullandığı 45 ATV 341 plakalı motosiklet Manisa - İzmir Çevre Karayolu üzerinde kontrolden çıkarak yapımı devam eden Gediz ışıklı kavşağındaki toprak yığınına çarpıp sürüklenerek kanala düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince kanalın içinde bulunan çiçek itfaiye ekiplerince çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde Çiçek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Çiçek'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.