Depremde Manisa’daki evin tavanı çöktü!

Balıkesir merkezli depremin hissedildiği illerden biri de Manisa oldu. Manisa'da vatandaşlar sokağa dökülürken, bir evin tavanı çöktü.

BALIKESİR'DE DEPREM FIRTINASI

Balıkesir Sındırgı'da saat 22.48'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem çevre illerden de hissedildi. Depremin ardından 00.00'a kadar 30 civarında artçı sarsıntı da gerçekleşti.

3 metruk bina ve bir dükkanın yıkıldığı Balıkesir Sındırgı'da can kaybının olmaması teselli oldu.

MANİSA'DA DA TAVAN ÇÖKTÜ

Depremin şiddetli bir şekilde hissedildiği komşu il Manisa'da bir evin tavanı yaşanan sarsıntı sonrası çöktü.