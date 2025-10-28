Depremde Manisa’daki evin tavanı çöktü!

  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Balıkesir Sındırgı merkezli 6,1 büyüklüğündeki deprem İzmir, Manisa, Bursa, İstanbul ve Çanakkale gibi pek çok ilden hissedildi. Depremde , 1’i dükkan 3 bina yıkılırken, binaların hasarlı olması nedeniyle geçtiğimiz depremin sonrasında boşaltıldığı ve can kaybının olmadığı belirlendi. Öte yandan Balıkesir merkezli depremde Manisa’daki bir evin de çatısı çöktü.

Balıkesir merkezli depremin hissedildiği illerden biri de Manisa oldu. Manisa'da vatandaşlar sokağa dökülürken, bir evin tavanı çöktü.

BALIKESİR'DE DEPREM FIRTINASI

Balıkesir Sındırgı'da saat 22.48'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem çevre illerden de hissedildi. Depremin ardından 00.00'a kadar 30 civarında artçı sarsıntı da gerçekleşti.

3 metruk bina ve bir dükkanın yıkıldığı Balıkesir Sındırgı'da can kaybının olmaması teselli oldu.

MANİSA'DA DA TAVAN ÇÖKTÜ

Depremin şiddetli bir şekilde hissedildiği komşu il Manisa'da bir evin tavanı yaşanan sarsıntı sonrası çöktü.

